Японським вченим вдалося оживити мертвий мозок миші



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Мозок миші підтримував активність протягом 25 днів

Вчені з Центру досліджень динаміки біологічних систем Riken в Японії змогли оживити мертвий мозок миші і підтримувати його функціонуючим протягом майже цілого місяця.

Результати досліджень опубліковані в журналі Analytical Sciences.

Підтримувати тканини або органи, призначені для трансплантації, живими більше декількох днів дуже складно. Це відбувається через те, що, з одного боку, без занурення у вологе живильне середовище тканини можуть швидко висохнути і загинути, а з іншого боку – надмірне занурення їх в рідину може порушити газообмін.

Під час експерименту вчені використали спеціальний мікрофлюїдний пристрій, який допомогав зволожити і запобігти висиханню тканин, эксплантированных з мозку миші, але при цьому підтримувати зволоження на оптимальному рівні.

Пристрій містив напівпроникний канал, покритий штучною мембраною, і стінки, які були виготовлені з полідіметилсилоксану (PDMS) – хімічної речовини, що часто використовується в якості антипенного агента в безрецептурних препаратах. Тобто, тканині не потрібно було весь час перебувати в рідині, вона могла отримувати живильні речовини з каналу, оскільки рідина постійно циркулювала в ньому і проходила через штучну мембрану, не порушуючи газообмін.

Коли потік був налагоджений, дослідники перевірили пристрій на тканинах з мертвого мишачого мозку, відповідальних за регулювання циркадного ритму – супрахіазматичного ядра.

Гризуни, використані в експерименті, були генетично модифіковані таким чином, що активність їхнього циркадного ритму була пов’язана з виробленням флуоресцентного білка, який дозволяв вченим відстежувати життєздатність тканини через кількість виробленої біолюмінесценції.

Виявилося, що тканині можуть залишатися живими протягом більше 25 днів, підтримуючи циркадну активність. На 25 день вони зберегли приблизно 97% початкової активності. Контрольний зразок втратив активність через 10 днів.

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