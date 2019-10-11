У Японії вчені домлідили роль грибів у профілактиці раку



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Фахівці проводили дослідження за жителями країни у віці від 40 до 79 років

При регулярному вживанні грибів ризик хвороби на 8% нижче, незалежно від того, скільки м'яса, овочів і молочної продукції їсть людина

Вчені японського університету Тохоку з'ясували, що регулярне вживання в їжу грибів помітно знижує ризик раку простати.

Такі результати дало спостереження за жителями країни у віці від 40 до 79 років.

Пацієнти регулярно заповнювали анкети, в яких розповідали про раціоні, фізичну активність та шкідливі звички. Крім того, їх розпитували про історію хвороб, освіту та сім'ю.

Статистичний аналіз даних показав, що при регулярному вживанні грибів ризик хвороби на 8% нижче, незалежно від того, скільки м'яса, овочів і молочної продукції їсть людина.

Вчені пояснили, що ефект дає навіть невелика кількість грибів.

Як повідомлялося, в Україні на рак молочної залози хворіють майже вдвічі частіше, ніж в інших країнах світу.

До слова, вчені знайшли механізм, що може впоратися з особливо небезпечним раком.

Нагадаємо, рак молочної залози на ранніх стадіях ніяк не проявляє себе.