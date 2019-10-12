Супрун розповіла, як лікувати «заїди»



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Супрун зазначила, що лікувати «заїди» спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто

«Заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція - експерт

Колишня керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що тріщини в куточках губ, які в народі називають «заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що медична назва цього явища ангулярний хейліт, що викликає пошкодження цілісності шкіри, утворення лусочок і виразок, біль під час прийому їжі чи навіть розмови, почервоніння і свербіж губ.

«До ангулярного хейліту схильні передусім маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом, недостатнім живленням та особи старшого віку, хоча трапитися він може будь з ким», - пояснила фахівець.

Супрун назвала причини, що можуть викликати чи провокувати захворювання:

Механічне чи хімічне подразнення рота, пластиковою іграшкою, наприклад.

Ультрафіолет

Тривале лікування антибіотиками

Кандидоз ротовою порожнини (розмноження грибка Candida albicans)

Брак нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти, та мікроелементу заліза

Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції чи діабету

Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям)

Значні складки в куточках рота

Зубні протези чи втрата зубів

Лікування ретиноїдами

Запалення в кишківнику, синдром подразненого кишківника, непереносимість глютену і, як наслідок, брак низки нутрієнтів.

Супрун написала, що лікувати «заїди» спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто, бо патогенів це може і не вбити, але губи пошкодить ще більше.

«Якщо його викликає грибок, то слід застосувати антимікотичні засоби (креми чи гелі, які мають протигрибкову дію). Скоріше за все, в такому разі буде біла осуга на язику. Якщо це бактерії (більшість випадків), то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією, і, можливо, кортикостероїдами. Такі препарати є досить недорогими і безрецептурними. І вже після цього наносьте креми з, приміром, алое, вітаміном Е та екстрактами зеленого чаю чи обліпихою, чи інші засоби, що сприяють загоєнню ран», - розповіла Супрун.

Вона зауважила, що «куточки рота можуть тріскатися раз-у-раз і через недостатнє живлення, а інфекція може бути лише наслідком, а тому потрібно проконсультуватися з лікарем щодо терапії». «Якщо старші люди не хочуть їсти і «всихають», це є одним із проявів депресії, і на цей симптом слід зважати. У такому разі слід не просто лікувати інфекцію, а лікувати шлунково-кишковий тракт, або психічний стан, змінювати раціон та/чи приймати вітаміни та мінерали, можливо навіть ін’єкційно», - радить фахівець.

Також Супрун зауважила, що для запобігання тріщинкам і виразкам губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи.