Супрун розповіла, як лікувати «заїди»
«Заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція - експерт
Колишня керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що тріщини в куточках губ, які в народі називають «заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Супрун зазначила, що медична назва цього явища ангулярний хейліт, що викликає пошкодження цілісності шкіри, утворення лусочок і виразок, біль під час прийому їжі чи навіть розмови, почервоніння і свербіж губ.
«До ангулярного хейліту схильні передусім маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом, недостатнім живленням та особи старшого віку, хоча трапитися він може будь з ким», - пояснила фахівець.
Супрун назвала причини, що можуть викликати чи провокувати захворювання:
Механічне чи хімічне подразнення рота, пластиковою іграшкою, наприклад.
Ультрафіолет
Тривале лікування антибіотиками
Кандидоз ротовою порожнини (розмноження грибка Candida albicans)
Брак нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти, та мікроелементу заліза
Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції чи діабету
Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям)
Значні складки в куточках рота
Зубні протези чи втрата зубів
Лікування ретиноїдами
Запалення в кишківнику, синдром подразненого кишківника, непереносимість глютену і, як наслідок, брак низки нутрієнтів.
Супрун написала, що лікувати «заїди» спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто, бо патогенів це може і не вбити, але губи пошкодить ще більше.
«Якщо його викликає грибок, то слід застосувати антимікотичні засоби (креми чи гелі, які мають протигрибкову дію). Скоріше за все, в такому разі буде біла осуга на язику. Якщо це бактерії (більшість випадків), то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією, і, можливо, кортикостероїдами. Такі препарати є досить недорогими і безрецептурними. І вже після цього наносьте креми з, приміром, алое, вітаміном Е та екстрактами зеленого чаю чи обліпихою, чи інші засоби, що сприяють загоєнню ран», - розповіла Супрун.
Вона зауважила, що «куточки рота можуть тріскатися раз-у-раз і через недостатнє живлення, а інфекція може бути лише наслідком, а тому потрібно проконсультуватися з лікарем щодо терапії». «Якщо старші люди не хочуть їсти і «всихають», це є одним із проявів депресії, і на цей симптом слід зважати. У такому разі слід не просто лікувати інфекцію, а лікувати шлунково-кишковий тракт, або психічний стан, змінювати раціон та/чи приймати вітаміни та мінерали, можливо навіть ін’єкційно», - радить фахівець.
Також Супрун зауважила, що для запобігання тріщинкам і виразкам губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи.