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    Здоров'я

    Супрун розповіла, як лікувати «заїди»

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    Супрун зазначила, що лікувати &laquo;заїди&raquo; спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто - Супрун розповіла, як лікувати «заїди»
    Супрун зазначила, що лікувати «заїди» спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто

    «Заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція - експерт

    Колишня керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що тріщини в куточках губ, які в народі називають «заїди» - це грибкова чи бактеріальна інфекція.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    Супрун зазначила, що медична назва цього явища ангулярний хейліт, що викликає пошкодження цілісності шкіри, утворення лусочок і виразок, біль під час прийому їжі чи навіть розмови, почервоніння і свербіж губ.

    «До ангулярного хейліту схильні передусім маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом, недостатнім живленням та особи старшого віку, хоча трапитися він може будь з ким», - пояснила фахівець. 

    Супрун назвала причини, що можуть викликати чи провокувати захворювання:

     Механічне чи хімічне подразнення рота, пластиковою іграшкою, наприклад.
     Ультрафіолет
     Тривале лікування антибіотиками
     Кандидоз ротовою порожнини (розмноження грибка Candida albicans)
     Брак нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти, та мікроелементу заліза
     Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції чи діабету
     Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям)
     Значні складки в куточках рота
     Зубні протези чи втрата зубів
     Лікування ретиноїдами
     Запалення в кишківнику, синдром подразненого кишківника, непереносимість глютену і, як наслідок, брак низки нутрієнтів.

    Супрун написала, що лікувати «заїди» спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое не варто, бо патогенів це може і не вбити, але губи пошкодить ще більше.

    «Якщо його викликає грибок, то слід застосувати антимікотичні засоби (креми чи гелі, які мають протигрибкову дію). Скоріше за все, в такому разі буде біла осуга на язику. Якщо це бактерії (більшість випадків), то скористайтеся кремами з антисептичною та  антимікробною дією, і, можливо, кортикостероїдами. Такі препарати є досить недорогими і безрецептурними. І вже після цього наносьте креми з, приміром, алое, вітаміном Е та екстрактами зеленого чаю чи обліпихою, чи інші засоби, що сприяють загоєнню ран», - розповіла Супрун. 

    Вона зауважила, що «куточки рота можуть тріскатися раз-у-раз і через недостатнє живлення, а інфекція може бути лише наслідком, а тому потрібно проконсультуватися з лікарем щодо терапії». «Якщо старші люди не хочуть їсти і «всихають», це є одним із проявів депресії, і на цей симптом слід зважати. У такому разі слід не просто лікувати інфекцію, а лікувати шлунково-кишковий тракт, або психічний стан, змінювати раціон та/чи приймати вітаміни та мінерали, можливо навіть ін’єкційно», - радить фахівець.

    Також Супрун зауважила, що для запобігання тріщинкам і виразкам губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи. 

    здоров'я діти Уляна Супрун Facebook інфекція
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