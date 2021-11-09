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    Боротьба з коронавірусом. У лікарні Сумщини почав надходити кисень від «Метінвесту»

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    Група Метінвест намагається максимально підтримувати лікарні, які відчувають дефіцит життєво важливого газу - Боротьба з коронавірусом. У лікарні Сумщини почав надходити кисень від «Метінвесту»
    Група Метінвест намагається максимально підтримувати лікарні, які відчувають дефіцит життєво важливого газу

    Сумщина – одинадцятий регіон, який отримує допомогу від металургів

    Група «Метінвест» спільно з Фондом Ріната Ахметова і Фондом Вадима Новинського почала відвантажувати рідкий кисень для лікування пацієнтів з Covid-19 у Сумську область. Це вже одинадцятий регіон, який отримує допомогу від металургів.

    В умовах нової хвилі пандемії Група «Метінвест» спільно з Фондом Ріната Ахметова і Фондом Вадима Новинського максимально підтримують лікарні, які відчувають дефіцит життєво важливого газу. Щодоби Запоріжсталь, ММКІ, Азовсталь і ДКХЗ безоплатно передають до 100 тонн кисню. Кожна тонна закриває потреби близько 100 пацієнтів.

    У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом «Шахтар» і Фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні в боротьбі з коронавірусом. За особистою ініціативою Ріната Ахметова на ці цілі було виділено близько 500 млн грн в рамках проэкту Фонду «Боротьба з Covid-19 в Україні». Проэкт допоміг вижити 1,4 млн осіб. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, у тому числі 216 апаратів ШВЛ. А також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ і витратних матеріалів.

    З початку епідемії Фонд Вадима Новинського направив на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції в Україні понад 100 млн грн. Кошти спрямовувалися на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, Засоби індивідуального захисту для медиків. Все це централізовано розподілялося в клініках Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, 3,8 млн грн було виділено на матеріальну підтримку 31 сім’ї медиків, які померли внаслідок Covid-19.

    Теги: Рінат Ахметов Сумщина коронавірус
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    Боротьба з коронавірусом. У лікарні Сумщини почав надходити кисень від «Метінвесту»