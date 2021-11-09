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    Тимошенко та Ахметов попрощалися зі Звягільським (фото)

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    Лідерка &laquo;Батьківщини&raquo; Юлія Тимошенко провела в останню путь Юхима Звягільського - Тимошенко та Ахметов попрощалися зі Звягільським (фото)
    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко провела в останню путь Юхима Звягільського
    фото: glavcom.ua

    На прощання з відомим політиком прибувають народні депутати, посадовці, бізнесмени

    У Києві триває церемонія прощання з народним депутатом восьми скликань, одним із засновників Партії регіонів, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхимом Звягільським.

    Попрощатися з політиком у клубі Кабінету міністрів на вул. Інститутській приходять друзі Звягільського, соратники, політики.

    Зокрема, як повідомляє кореспондент «Главкома», на прощання прибула народна депутатка, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

    Юлія Тимошенко на прощанні з Юхимом Звягільським Фото: glavcom.ua
    Юлія Тимошенко на прощанні з Юхимом Звягільським Фото: glavcom.ua

    Також попрощатися зі Звягільським приїхав олігарх Рінат Ахметов.

    Рінат Ахметов прощається зі Звягільським Фото: glavcom.ua
    Рінат Ахметов прощається зі Звягільським Фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, Звягільський помер від ускладнень коронавірусу 6 листопада. Йому було 88 років.

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    Теги: Юлія Тимошенко Київ депутат Рінат Ахметов смерть коронавірус
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    Тимошенко та Ахметов попрощалися зі Звягільським (фото)