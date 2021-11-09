Тимошенко та Ахметов попрощалися зі Звягільським (фото)
На прощання з відомим політиком прибувають народні депутати, посадовці, бізнесмени
У Києві триває церемонія прощання з народним депутатом восьми скликань, одним із засновників Партії регіонів, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхимом Звягільським.
Попрощатися з політиком у клубі Кабінету міністрів на вул. Інститутській приходять друзі Звягільського, соратники, політики.
Зокрема, як повідомляє кореспондент «Главкома», на прощання прибула народна депутатка, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Також попрощатися зі Звягільським приїхав олігарх Рінат Ахметов.
Нагадаємо, Звягільський помер від ускладнень коронавірусу 6 листопада. Йому було 88 років.