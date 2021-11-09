У Вінниці 130 освітян відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися

Невакциновані працівники, за наказом Міністерства охорони здоров’я, відсторонені від роботи без збереження заробітної плати

У Вінниці протягом 8 листопада відсторонили від роботи 130 освітян, які не мають щеплень проти коронавірусу. Про це повідомляє «Суспільне».

Зі 130 відсторонених від роботи – 52 працівники вінницьких дитсадків, 78 – працівники шкіл. Невакциновані працівники, за наказом Міністерства охорони здоров’я, відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

«Людей письмово попередили про те, що їх буде відсторонено від роботи (під підпис). Видано офіційний наказ. Ці всі дії вчиняються відповідно до Постанови Кабміну, яка стосується тих людей, які, не маючи підтвердження довідки про одужання або довідки про протипоказання, не хочуть отримувати щеплення», – повідомила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко.

Нині у Вінниці проти коронавірусу вакциновано 93,5 % освітян.

Нагадаємо, на Рівненщині вчителька української мови та літератури Вараського ліцею №1 Жанна Тєтєнєва, яка не носила маску, тепер відмовляється й вакцинуватися, посилаючись на «захист Всемогутнього Бога».

Нагадаємо, вчителі, які не зробили щеплення від Covid-19, починаючи з 8 листопада відстороняються від роботи. Так, ті вчителі, яких відсторонять, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.