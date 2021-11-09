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    Київщина на другому місці за кількістю вакцинованих за тиждень

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    На Київщині працюють центри та пункти вакцинації від коронавірусу - Київщина на другому місці за кількістю вакцинованих за тиждень
    На Київщині працюють центри та пункти вакцинації від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Щеплення проти коронавірусу в Київській області отримали понад 660 тисяч осіб

    Протягом минулого тижня в Київській області вакциновано від коронавірусу 110,6 тис. осіб. Таким чином, регіон займає друге місце за кількістю вакцинованих за тиждень людей. Більше щеплень – понад 203,7 тис. – зроблено лише в столиці. Про це під час онлай-брифінгу повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

    «Наразі щеплення проти коронавірусу в Київській області отримали понад 660 тисяч осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли майже 460 тисяч жителів. Лише впродовж минулого тижня в регіоні зробили понад 110 тисяч щеплень», – зазначив заступник голови ОДА.

    Також він розповів про перебіг вакцинальної кампанії серед медичних працівників. «Переважна більшість наших медиків вже вакцинувалися. 97% від загальної кількості медичних працівників отримали першу дозу щеплення. 77% – вакциновано повністю», – розповів Торкунов.

    Також він нагадав, що в Київській області триває кампанія з вакцинації. Працюють центри та пункти щеплення, як і раніше можна звернутися по допомогу до мобільних бригад.

    До слова, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

    Кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.

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    Теги: Київ Київщина вакцинація коронавірус
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    Київщина на другому місці за кількістю вакцинованих за тиждень