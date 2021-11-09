Київщина на другому місці за кількістю вакцинованих за тиждень
Щеплення проти коронавірусу в Київській області отримали понад 660 тисяч осіб
Протягом минулого тижня в Київській області вакциновано від коронавірусу 110,6 тис. осіб. Таким чином, регіон займає друге місце за кількістю вакцинованих за тиждень людей. Більше щеплень – понад 203,7 тис. – зроблено лише в столиці. Про це під час онлай-брифінгу повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.
«Наразі щеплення проти коронавірусу в Київській області отримали понад 660 тисяч осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли майже 460 тисяч жителів. Лише впродовж минулого тижня в регіоні зробили понад 110 тисяч щеплень», – зазначив заступник голови ОДА.
Також він розповів про перебіг вакцинальної кампанії серед медичних працівників. «Переважна більшість наших медиків вже вакцинувалися. 97% від загальної кількості медичних працівників отримали першу дозу щеплення. 77% – вакциновано повністю», – розповів Торкунов.
Також він нагадав, що в Київській області триває кампанія з вакцинації. Працюють центри та пункти щеплення, як і раніше можна звернутися по допомогу до мобільних бригад.
До слова, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.
Кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.
За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.
Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.
Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.