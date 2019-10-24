Лікарі назвали овочі, що зупиняють рак



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Апельсини, солодкий перець, огірки, червоний салатний цикорій, гострий червоний перець, буряк і батат зупинили ріст ракових клітин на 50%

Медики досліджували ефективність у боротьбі з раком 34 види овочів

Апельсини, солодкий перець, огірки, червоний салатний цикорій, гострий червоний перець, буряк і батат зменшили зростання ракових клітин молочної залози майже на 50%.

Про це розповіла лікар Тетяна Фіалкова на своїй сторінці в Instagram

За словами Фіалкової, п’ять овочів призупинили ріст ракових клітин повністю, це – кольорова капуста, проростки брюссельської капусти, зелена цибуля, цибуля-порей та часник.

«Завдяки цим дослідженням можемо зробити висновок, що потрібно регулярно включати в раціон цілий асортимент овочів. Наприклад, редис повністю не може зупинити зростання ракових клітин підшлункової, але продемонстрував 100% ефективність у боротьбі з клітинами раку шлунку», – розповіла лікар.

Фіалкова повідомила, що під час дослідження користі овочів у боротьбі з онкологічними захворюваннями використовували 34 види овочів проти різних типів людських ракових клітин: раку молочної залози, мозку, нирок, легень, підшлункової залози, шлунку і простати.