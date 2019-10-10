Цього року магнітні бурі відбудуться наприкінці жовтні



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Фахівці закликають людей з хронічними захворюваннями бути гранично обережними в дні підвищеної сонячної активності

Експерти повідомляють, що буря першого класу повинна відбутися 24 і 25 жовтня

У жовтні геомагнітна обстановка обіцяє бути спокійною. Невеликі коливання прогнозують лише під кінець місяця.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця, що оприлюднила свіжий прогноз магнітних бурь на другий осінній місяць, інформує сайт enovosty.com/news.

Експерти повідомляють, що буря першого класу повинна відбутися 24 і 25 жовтня.

«З 26 числа магнітосфера Землі все ще буде знаходиться в збудженому стані. Також варто відзначити, що метеочутливі люди зможуть відчути магнітні коливання рівня G1 ще за кілька днів до сонячного сплеску», - інформують дослідники.

Фахівці закликають людей з хронічними захворюваннями бути гранично обережними в дні підвищеної сонячної активності. Медики радять під час магнітних бур відкласти важливі справи і більше відпочивати. В небезпечний період рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі і вживати достатню кількість свіжої чистої води.

Варто також пам'ятати, що під час магнітних бур може зіпсуватися і психічне здоров'я. Тому слід бути готовими до перепадів настрою, підвищеної емоційності, тривожності і дратівливості. Все це краще не вихлюпувати на оточуючих і пам'ятати, що винні бурі.