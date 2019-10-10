Про що свідчить ваш аналіз крові



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Гемоглобін – білок крові, він містить залізо та транспортує кисень до тканин усіх органів. Якщо гемоглобін нижчий за 120 – це заниження від норми і називається анемією

Норми показників не зазначені, бо лабораторії часто мають свої референсні значення і вказують їх окремо - лікар

Загальний аналіз крові є одним із найпопулярніших обстежень. Звісно, лікар сам повинен пояснити, що до чого, проте багатьом цікаво, що ж означають усі ті терміни та на що вони впливають.

Тепер ви зможете самотужки орієнтуватись, про що свідчать ваші показники.

Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів, що норми показників не зазначені, бо лабораторії часто мають свої референсні значення і вказують їх окремо

Отже, розшифровка аналізу крові:

Гемоглобін – білок крові, він містить залізо та транспортує кисень до тканин усіх органів. Якщо гемоглобін нижчий за 120 – це заниження від норми і називається анемією.

Еритроцити – це червоні кров'яні клітини, які містять гемоглобін. Зазвичай, рівень гемоглобіну взаємопов'язаний з кількістю еритроцитів, і якщо занижується рівень еритроцитів, то падає й рівень гемоглобіну. Якщо еритроцити завищені, це називається еритроцитоз або поліцитемія.

Лейкоцити – це білі кров'яні клітини, які відповідають за клітинний імунітет та змагаються з інфекцією. Якщо вони підвищені – це лейкоцитоз, а ось їх зниження свідчить про лейкопенію.

Варто зазначити, що існує лейкоцитарна формула, яку виділяють окремо. Вона показує співвідношення різних видів лейкоцитів у відсотках, а саме: базофілів, еозинофілів, сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів та моноцитів. Усі ці види лейкоцитів можуть збільшуватися чи зменшуватися при різних типах інфекції.

Тромбоцити – відповідають за процеси згортання крові та утворення тромбу. Якщо тромбоцити нижчі за норму, це свідчить про тромбоцитопенію, а їх збільшення – про тромбоцитоз.

І, нарешті, незрозумілий для багатьох термін ШОЕ, що означає всього лиш швидкість осідання еритроцитів. Зазвичай він підвищується при наявності запалення в організмі, проте зростання цього показника може свідчити й про наявність злоякісних пухлин й про вагітність.