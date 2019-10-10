Міністерка закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств



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Очільниця МОЗ Зоряна Cкалецька

Сьогодні світ відзначає день психічного здоров’я

Міністр охорони здоров'я Зоряна Cкалецька закликала приєднатися до флешмобу в День психічного здоров'я задля підтримки людей, які знаходяться в скрутному становщі і запобігти ймовірним самогубствам.

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

«Десятого жовтня світ відзначає день психічного здоров’я. Сьогодні моя команда долучається до всесвітньої акції «40 секунд дії». Мета акції – підтримати людей у скрутному становищі, запобігти самогубству. Я вас дуже прошу долучитись до акції #WorldSuicidePreventionDay. Якщо у вас є близька людина чи колега у скрутному становищі – принаймні 40 секунд поговоріть з нею і підтримайте. Якщо ви маєте аудиторію та підписників – скажіть їм теплі слова, розкажіть про акцію», - написала Скалецька.

Вона зазначила, що щороку в світі майже 800 000 людей завершують життя самогубством. Серед молодих людей віком 15 - 29 років – це одна з головних причин смертності.

До слова, напередодні Скалецька повідомила про недостатню кількість вакцин від кору.

Раніше Скалецька заявила, що хоче, щоб кожен директорат і кожен департамент міністерства надав всю інформацію з актуальних питань. Також вона заявляла, що готова «завершити війну», яка розгорілася у міністерстві.

Раніше працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист – звернення до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що у міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів та виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинена реалізація міжнародних проєктів технічної підтримки, в тому числі і за квотою Світового банку, заблоковані субвенційні платежі регіонам.

У свою чергу Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я. Прем’єр додав, що не має жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької.