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    Здоров'я

    Вчені розповіли, чому їжа у вакуумних упаковках негативно впливає на організм

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    У такій їжі міститься перфтороктансульфонова кислота (ПФАС), що потрапляє в неї з упаковок - Вчені розповіли, чому їжа у вакуумних упаковках негативно впливає на організм
    У такій їжі міститься перфтороктансульфонова кислота (ПФАС), що потрапляє в неї з упаковок

    Перфтороктансульфонова кислота, що потрапляє у їжу з упаковок, збільшує ризик розвитку раку, захворювання щитовидної залози та пригнічує імунітет

    Вчені з американської організації Silent Spring Institute назвали поширену причину розвитку серйозних хвороб, в тому числі, раку.

    Про це повідомляє MedicalXpress.

    Фахівці дійшли висновку, що фастфуд і готова їжа, запаяна в упаковках, негативно впливає на організм.

    «У такій їжі міститься перфтороктансульфонова кислота (ПФАС), що потрапляє в неї з упаковок», - повідомляють дослідники.

    Вчені провели дослідження за участю 10 106 осіб. Учасники випробовування розповіли про свій раціон протягом останніх 24 годин, семи днів, 30 днів і 12 місяців. Також вони здали кров на аналіз.

    Виявилося, що в тих, хто вживає фастфуд чи часто їсть в кафе і ресторанах, рівень ПФАС значно вищий, ніж у тих, хто готує їжу вдома.

    Раніше вже було доведено, що ПФАС збільшує ризик розвитку раку, захворювання щитовидної залози, пригнічує імунітет, спричиняє низьку вагу при народженні та безпліддя.

    Раніше британський підліток осліп і оглух через «чіпсову дієту».

    здоров'я їжа імунітет
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