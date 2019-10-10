Вчені розповіли, чому їжа у вакуумних упаковках негативно впливає на організм



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У такій їжі міститься перфтороктансульфонова кислота (ПФАС), що потрапляє в неї з упаковок

Перфтороктансульфонова кислота, що потрапляє у їжу з упаковок, збільшує ризик розвитку раку, захворювання щитовидної залози та пригнічує імунітет

Вчені з американської організації Silent Spring Institute назвали поширену причину розвитку серйозних хвороб, в тому числі, раку.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Фахівці дійшли висновку, що фастфуд і готова їжа, запаяна в упаковках, негативно впливає на організм.

«У такій їжі міститься перфтороктансульфонова кислота (ПФАС), що потрапляє в неї з упаковок», - повідомляють дослідники.

Вчені провели дослідження за участю 10 106 осіб. Учасники випробовування розповіли про свій раціон протягом останніх 24 годин, семи днів, 30 днів і 12 місяців. Також вони здали кров на аналіз.

Виявилося, що в тих, хто вживає фастфуд чи часто їсть в кафе і ресторанах, рівень ПФАС значно вищий, ніж у тих, хто готує їжу вдома.

Раніше вже було доведено, що ПФАС збільшує ризик розвитку раку, захворювання щитовидної залози, пригнічує імунітет, спричиняє низьку вагу при народженні та безпліддя.

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