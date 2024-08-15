Дешевше за пиво. Експерт назвав ціну наркотиків, на які «підсідають» підлітки

«Наркотики – це не про кайф, це про те, чим ми закриваємо свої потреби»

«За 200 гривень – 4-5 днів безпробудного вживання»

Психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це психолог-адиктолог Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому».

За словами експерта, 14-річному підлітку цих 0,25 грама вистачить приблизно на 4-5 днів безпробудного вживання.

«Бачите, виходить навіть дешевше, ніж алкоголь. А ще – це супер доступно. Існує купа сайтів-«одноденок», Telegram-каналів – прямо з відгуками, з широким асортиментом. Вибираєш, купуєш, скидаєш гроші. Вам у відповідь скидають «закладку», приходите і забираєте», – каже психолог.

Він зауважив, що наркотики бувають різні, наприклад, такі як кокаїн, героїн, і справді дорогі через довгий трафік. У той же час у Колумбії кокаїн коштує копійки, – додає психолог.

Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог, є й інші варіанти.

«Наприклад, продавці можуть почепити пакетик на зворотний бік дорожнього знаку – на магніті. Насправді ви кожен день проходите повз тисячі «закладок», просто не знаєте про це», – розповідає Гуменяк.

Пстхолог застерігає від легковажного ставлення до «легких» наркотиків та «травички», бо від них там само формується залежність.

«Проблема залежності – це проблема почуттів і емоцій. Людина перестає конструктивними методами справлятися з труднощами життя, з тяжкими емоційними станами, і починає вдаватися до сторонніх речовин. Це може бути марихуана, алкоголь. От, наприклад, дівчина розійшлася з хлопцем, страждає. Подружки, аби розважити її, полегшити її стан, покликали на шампанське. Влаштували вечірку, напилися вина. Насправді це свідчить про перший крок до узалежнення. Мозок розуміє, що не може впоратися з проблемою конструктивними методами – і обирає шампанське», – пояснює психолог.

Як пояснює Гуменяк, вживання сторонніх речовин для покращення свого емоційного стану, чи то алкоголю, чи то наркотиків – це вже кінець проблеми, а не початок.

Нагадаємо, у Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

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