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Дешевше за пиво. Експерт назвав ціну наркотиків, на які «підсідають» підлітки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дешевше за пиво. Експерт назвав ціну наркотиків, на які «підсідають» підлітки
«Наркотики – це не про кайф, це про те, чим ми закриваємо свої потреби»
фото: depositphotos.com

«За 200 гривень – 4-5 днів безпробудного вживання»

Психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це психолог-адиктолог Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому».

За словами експерта, 14-річному підлітку цих 0,25 грама вистачить приблизно на 4-5 днів безпробудного вживання.

«Бачите, виходить навіть дешевше, ніж алкоголь. А ще – це супер доступно. Існує купа сайтів-«одноденок», Telegram-каналів – прямо з відгуками, з широким асортиментом. Вибираєш, купуєш, скидаєш гроші. Вам у відповідь скидають «закладку», приходите і забираєте», – каже психолог.

Він зауважив, що наркотики бувають різні, наприклад, такі як кокаїн, героїн, і справді дорогі через довгий трафік. У той же час у Колумбії кокаїн коштує копійки, – додає психолог.

Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують  на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог,  є й інші варіанти.

«Наприклад, продавці можуть почепити пакетик на зворотний бік дорожнього знаку – на магніті. Насправді ви кожен день проходите повз тисячі «закладок», просто не знаєте про це», – розповідає Гуменяк.

Пстхолог застерігає від легковажного ставлення до «легких» наркотиків та «травички», бо від них там само формується залежність.

«Проблема залежності – це проблема почуттів і емоцій. Людина перестає конструктивними методами справлятися з труднощами життя, з тяжкими емоційними станами, і починає вдаватися до сторонніх речовин. Це може бути марихуана, алкоголь. От, наприклад, дівчина розійшлася з хлопцем, страждає. Подружки, аби розважити її, полегшити її стан, покликали на шампанське. Влаштували вечірку, напилися вина. Насправді це свідчить про перший крок до узалежнення. Мозок розуміє, що не може впоратися з проблемою конструктивними методами – і обирає шампанське», – пояснює психолог.

Як пояснює Гуменяк, вживання сторонніх речовин для покращення свого емоційного стану, чи то алкоголю, чи то наркотиків – це вже кінець проблеми, а не початок.

Нагадаємо, у Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

Читайте також: Підліткова наркоманія. «Ви щодня проходите повз тисячі закладок, просто не знаєте про це»

Теги: наркотики діти

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