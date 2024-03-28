Збували амфетамін на мільйони гривень. На Вінниччині ліквідовано групу наркоділків

Такий злочин карається позбавленням волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна

На Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на півмільйона гривень щомісяця, йдеться у повідомленні пресслужби правоохоронців.

У власній нарколабораторії ділки виготовляли понад кілограм амфетаміну в місяць та збували його через розгалужену мережу клієнтів у Вінниці.

«До складу угруповання входили четверо жителів Вінницької громади. Ролі кожного були чітко визначені 46-річним організатором наркобізнесу. 44-річний спільник, який нещодавно став військовим, відповідав за роботу нарколабораторії. Для цього ватажок постачав останньому необхідні реагенти, прекурсори та обладнання для виготовлення психотропів. Ще двоє чоловіків 43 та 50 років збували «товар». Відомо, що двоє з учасників ОЗГ раніше затримувались поліцією за вчинення аналогічного злочину й наразі є фігурантами ще одного кримінального провадження, яке розглядається судом.

Під час обшуків поліцейські вилучили лабораторне обладнання, яке використовувалося під час синтезу амфетаміну, близько 100 грамів уже готового психотропу, гроші, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази» – повідомли поліцейські.

Усі учасники ОЗГ затриманні в процесуальному порядку. Так званого «лаборанта» затримали на території Донецької області. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Також в діях фігурантів вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.