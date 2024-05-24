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Маскувалися під військових: наркоторговці розвозили кокаїн у комендантську годину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Маскувалися під військових: наркоторговці розвозили кокаїн у комендантську годину

Підозрювані пересувалися на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер

У Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину.  Про це повідомили Київській міській прокуратурі. 

Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму, а  при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку.

Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.

 За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс.

У ході санкціонованих обшуків вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи
У ході санкціонованих обшуків вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи
фото Київська міська прокуратура

У ході санкціонованих обшуків  вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.

Наразі 4 особам повідомлено про підозру
Наразі 4 особам повідомлено про підозру
фото Київська міська прокуратура

Наразі 4 особам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагалаємо, раніше у Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну.  Під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

Читайте також: СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу
Теги: Київ наркотики

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