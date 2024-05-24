Маскувалися під військових: наркоторговці розвозили кокаїн у комендантську годину
Підозрювані пересувалися на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер
У Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Про це повідомили Київській міській прокуратурі.
Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.
Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму, а при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку.
Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.
За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс.
У ході санкціонованих обшуків вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.
Наразі 4 особам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Нагалаємо, раніше у Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну. Під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.
Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.
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