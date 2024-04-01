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Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту в 19 регіонах України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту в 19 регіонах України (фото)
За даними слідства, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 млн грн
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Під час операції було затримано 26 наркодилерів, а також викрито 57 учасників окремих злочинних угруповань

Правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Крім того, правоохоронці вилучили зброю, гранати та набої. За даними розслідування, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики й психотропи на всій території України, тривало два місяці на території Дніпропетровської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Запорізької, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Черкаської областей і м. Києві.

«Послуги з продажу наркотиків і психотропів спільники рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджера наркоділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки «товару» покупцям через сервіси поштових відправлень і так звані закладки», – повідомила поліція.

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Правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

За результатами 64 санкціонованих обшуків на всій території країни ліквідовано п’ять нарколабораторій, вилучено понад 85 кг наркотиків і психотропів, а це 420 тис. разових доз, вартість яких за цінами чорного ринку становить понад 150 млн грн, а також зброю, гранати та набої.

Загалом під час слідства затримано 26 осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Суд обрав 20 фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

Раніше правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну.

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Теги: Національна поліція України наркотики поліція злочин

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