Деякі ситуації дуже небезпечні: Комаровський розповів про біль в животі

Якщо ж у дитини болить живіт в будь-якій області, Комаровський порекомендував привести дитину на огляд до лікаря

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав причини терміново звернутися до лікаря при болю в животі.

Їх список він опублікував в Instagram.

За словами Комаровського, медична допомога необхідна, якщо біль локалізується в правій нижній частині живота, якщо в калі або блювотних масах є сліди крові, а також якщо присутні будь-які проблеми з сечовипусканням.

Крім того, він порекомендував не зволікати зі зверненням до лікаря, коли біль в животі поєднується з вираженою блідістю шкіри і пітливістю, діареєю і підвищеною температурою тіла, висипом або сонливістю.

Лікар уточнив, що у дітей біль в животі найчастіше пов'язаний з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника або несвоєчасної дефекацією. Такі безпечні болі локалізуються в центрі живота, в області навколо пупка, і не вимагають звернення до медиків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Якщо ж у дитини болить живіт в будь-якій області, Комаровський порекомендував привести дитину на огляд до лікаря.

Раніше Комаровський пояснив, чому іноді у дітей довго не проходить нежить. За його словами, залишкові явища ГРВІ можуть зберігатися протягом декількох тижнів.