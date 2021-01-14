Вчених заявили, що спостерігається розвиток також іншого штаму з трьома генетичними мутаціями

У США виявили два нових штами коронавірусу. Вони сформувалися на території США.

Про це повідомляє CNBC.

У звіті медичного центру Університету штату Огайо зазначається, що один із них схожий на «британський» коронавірус. За словами вчених, спостерігається розвиток також іншого штаму з трьома генетичними мутаціями.

Дослідники повідомляють, що перший з двох зазначених штамів був виявлений у пацієнта з Огайо, і зараз не можна визначити те, наскільки він поширений.

Другий штам з трьома мутаціями виявили в місті Колумбус. На думку медиків, другий штам більш заразний, ніж раніше відомі види коронавірусу.

Співавтор публікації та головний науковий співробітник медичного центру університету Пітер Молер заявив, що поки немає інформації, чи мутації мали якийсь вплив на ефективність вакцин від коронавірусу.

До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.