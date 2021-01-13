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    В Україні цьогоріч з'явиться аеромедицина: до кого медики прилітатимуть на гвинтокрилах

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    Незабаром в&nbsp;Україні будуть працювати бригади медиків на гвинтокрилах - В Україні цьогоріч з'явиться аеромедицина: до кого медики прилітатимуть на гвинтокрилах
    Незабаром в Україні будуть працювати бригади медиків на гвинтокрилах
    Фото МВС

    Пілотний запуск аеромедичної евакуації розпочнеться у лютому та квітні у Львові та Києві

    В Україні у 2021 році створять єдиний аеромедичний простір. Проєкт передбачає залучення авіації до перевезення тяжкохворих та органів на трансплантацію. Пілотний запуск розпочнеться у лютому.

    Про це на брифінгу 13 січня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Пілотний запуск аеромедичної евакуації розпочнеться у лютому та квітні у Львові та Києві. Перед цим Кабмін має затвердити постанову «Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору України», яку МОЗ розробило разом із Міністерством внутрішніх справ.

    Авіацію планують використовувати для перевезення органів для трансплантації, насамперед серця, а також для перевезення тяжкохворих. В обраних регіонах екіпажі цілодобово чергуватимуть разом із медичними бригадами. У яких випадках, крім питань трансплантації, будуть вилітати екіпажі:

    • до людей з гострою затримкою кровообігу, гострими розладами серцево-судинної системи, гострими порушеннями мозкового кровообігу;
    • до людей з опіками 2-го та 3-го ступеня у понад 20% поверхні тіла, опіками електричним струмом чи верхніх дихальних шляхів;
    • у разі травми хребта, проникливих поранень тіла, травматичних ампутацій кінцівок.

    За словами міністра, аеромедичну евакуацію також можуть здійснювати під час стихійних лих, якщо пацієнти отримали травму а також внаслідок утоплення, падіння з висоти, ДТП, сходження снігових лавин тощо.

    Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я медицина лікар авіаперевезення перевезення
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