Вчені визначили, чим небезпечний один келих вина в день

Підсумки дослідження показують, що безпечної для здоров'я кількості спиртних напоїв не існує

Навіть один невеликий келих вина вечорами збільшує ризик розвитку аритмії на 17%.

Це небезпечне порушення в роботі серця загрожує задишкою, запамороченнями і загальною фізичною слабкістю.

Багато хто вважає, що один невеликий келих вина ввечері їхньому здоров'ю не зашкодить, а можливо, навіть і зміцнить його. Але вчені довели, що ця звичка істотно збільшує ризик розвитку миготливої аритмії - найнебезпечнішого порушення в роботі серця, яке викликає прискорення скорочень цього органу.

Якщо ж людина звикла щовечора випивати по два келихи вина, то небезпека аритмії підскакує на 28%, а при чотирьох келихах вона виростає на 47%.

До класичних симптомів миготливої аритмії відносять хронічну задишку, запаморочення і нездатність виконувати навіть найпростіші фізичні дії.

У разі відсутності регулярного лікування у вигляді прийому таблеток вона може спровокувати інсульт.

У дослідженні взяли участь понад 108 тис. осіб у віці від 24 до 97 років, за якими спостерігали, в середньому, 8 років. За цей період майже у 6 тис. осіб розвинулася аритмія.

Вчені з Гамбурга підкреслюють, що в ході дослідження змогли продемонструвати небезпеку навіть низького рівня алкоголю, що вживається на регулярній основі.

Підсумки дослідження показують, що безпечної для здоров'я кількості спиртних напоїв не існує, тому лікарі не можуть рекомендувати алкоголь ні в яких кількостях.

А твердження про те, що незначні дози спиртних напоїв нібито корисні для серця, вводять безліч людей в оману.

Джерело: УНІАН