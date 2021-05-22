Частка витрат українців на продукти харчування зростає, – Держстат

В середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4186,45 грн на місяць

Найбільше українці витрачають на м’ясо і ковбасу

Витрати на харчування займають 49% у споживчих витратах українців. Серед продуктів найбільшу частку займають м’ясо і м’ясопродукти, а також хліб.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України в IV кварталі 2020 року Державної служби статистики.

Всього було опитано 7849 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,10 осіб. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 9390,58 грн на місяць, з них споживчі грошові витрати – 8567,78 грн, неспоживчі витрати – 822,80 грн.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4186,45 грн на місяць.

Найбільшу статтю складають м’ясо та м’ясопродукти – 24,6% або 1032 грн на місяць. Суттєвими є витрати на хліб та Хлібопродукти – 17,1% або 716 грн. Далі йдуть молоко, сир і яйця – 14,0% або 584 грн на місяць.

На соняшникову олію і жири українці витрачають 8,5% або 357 грн (в т.ч. на сало 2,0% – 84 грн). На фрукти йде 6,4% або 268 грн. За овочі, включаючи картоплю, українці платять 6,2% або 261 грн. На цукор, джем, мед, сироп, шоколад і кондитерські вироби українці витрачають 6,2% або 258 грн.

На харчування поза домом йшло 2,6% або 109 грн.

Нагадаємо, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Українці стають дедалі біднішими, однак, попри це, влада скорочує фінансування програми житлових субсидій. Якщо 2020 року видатки на ці пільги становили близько 37 млрд грн, то на 2021 рік заклали ще менше – 36,6 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

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