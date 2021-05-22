За рік ціни на житлово-комунальні послуги виросли на 25% – ексміністр Рева

Влада скорочує фінансування програми житлових субсидій, хоча українці стають дедалі біднішими і украй потребують пільг

Українці стають дедалі біднішими, однак , попри це, влада скорочує фінансування програми житлових субсидій. Якщо 2020 року видатки на ці пільги становили близько 37 млрд грн, то на 2021 рік заклали ще менше – 36,6 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами ексміністра, основні статті витрат більшості українців – це продукти харчування і комуналка. За рік ціни на житлово-комунальні послуги виросли на 25%. А ось заробітні плати виросли на 12% – це дані офіційної статистики. Також нещодавно на 11% індексували пенсії.

– То якщо ціни зросли на 25%, а доходи громадян – на 11-12%, то бідність зростає чи падає? Звісно, зростає, адже зростають комунальні платежі і ціни на продукти харчування, а за ними не поспівають зарплати і пенсії, – зазначив Андрій Рева.

Ексміністр також додав, що за такого стану справ росте і заборгованість за житлово-комунальні послуги – вже є борг 82 млрд грн станом на 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.

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