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    Медики ампутували пацієнту не ту ногу. Адміністрація лікарні «глибоко вражена»

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    Ампутувати пенсіонерові потрібно було ліву кінцівку, проте відповідну позначку перед самою операцією поставили на&nbsp;правій - Медики ампутували пацієнту не ту ногу. Адміністрація лікарні «глибоко вражена»

    Ампутувати пенсіонерові потрібно було ліву кінцівку, проте відповідну позначку перед самою операцією поставили на правій

    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Операцію провели у вівторок, а свою помилку лікарі виявили лише в четвер під час перев’язки

    У Фрайштадті, що у Верхній Австрії, в одній з лікарень медики під час операції ампутували 82-річному пацієнту не ту ногу. Про це пише агентство Heute.

    Ампутувати потрібно було ліву кінцівку, проте відповідну позначку перед самою операцією поставили на правій. Операцію провели у вівторок, 18 травня, а свою помилку лікарі виявили лише в четвер, 20 травня, під час перев’язки.

    У лікарні стверджують, що пацієнта просили підтвердити, що позначку поставили на правильній нозі, але через захворювання артикуляція чоловіка була обмеженою.

    «Ми глибоко вражені тим, що, попри стандарти якості, 82-річному чоловікові… була ампутована не та нога», – зазначили у лікарні.

    Наразі в медичному закладі триває розслідування. Лікаря, який займався операцією, відсторонили. Крім того, керівництво закладу після публічних вибачень подало скаргу до прокуратури.

    Пацієнтові про помилку лікарів вже повідомили, наразі він чекає нової операції.

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    Теги: Австрія медицина лікар лікарня розслідування
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    Медики ампутували пацієнту не ту ногу. Адміністрація лікарні «глибоко вражена»