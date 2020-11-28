До лікарень відправлені перші кисневі концентратори від Порошенка

Благодійники відправлятимуть щотижня концентратори лікарням України

Перші 12 кисневих концентраторів від п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка відправлені у лікарні. Порошенко запевнив, що до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні.

«Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну», – сказав він.

Порошенко повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував родині Юрія та Ірини Луценків, які долучилися до закупівлі цих апаратів.

«Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України», – сказав Порошенко.

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія «Рошен» та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.