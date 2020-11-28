Закон набрав чинності: у Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень

"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" за раніше поставлений газ і авансовий платіж за газ майбутньої добичі

У документі прописане погашення податкових боргів «Укрнафти»

У Фонд боротьби з Covid-19 направлять 8,9 млрд гривень. Це передбачає закон, який в суботу, 28 листопада, набув чинності.

Вчора документ оприлюднили в газеті «Голос України». Він набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.

У документі прописане погашення податкових боргів «Укрнафти» на 30,35 млрд гривень.

Згідно з ним, спочатку Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд гривень компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд гривень.

Після цього «Нафтогаз» повинен заплатити «Укрнафті» за раніше поставлений газ і авансовий платіж за газ майбутньої здобичі. З цих коштів «Укрнафта» погасить 30,35 млрд гривень боргів.

Додаткові грошові зобов’язання по ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть у «Укрнафти» в результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, складуть 6,2 млрд гривень.

З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між НАК і «Укрнафтою» складе 42,5 млрд гривень (30,35 млрд гривень + 5,95 млрд гривень + 6,2 млрд гривень).

У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку повинен отримати НАК, виникає залишок 10,3 млрд гривень.

Згідно з документом, надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд гривень спрямують на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 (у сумі 8,9 млрд гривень) та фінансування витрат на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень).

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Джерело: РБК-Україна