Оперативні дані: в Україні виявлено ще 16294 хворих на коронавірус

Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 335135 осіб

За минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1639 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67348 (зокрема методом ПЛР – 43458, методом ІФА – 23890).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 709701 особа;

одужало – 335135 осіб;

летальних випадків – 12093;

проведено ПЛР-тестувань – 4463249.

Як повідомлялося, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16218 нових хворих на коронавірус. Це на 887 осіб більше, ніж днем раніше (15331). Захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8843 осіб (9617).

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