У проєкті бюджету уряд «забув» про пандемію – Геращенко

«Європейська солідарність» вважає, що бюджет в такому вигляді неприйнятний

Уряд Зеленського пропонує парламенту незбалансований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків. Водночас урядовці знову хочуть збільшити фінансування силовиків. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко по завершенні наради лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради.

«В умовах пандемії немає бачення, яким буде фонд по боротьбі з Covid на 2021 рік, знову немає підтримки лікарів, не вирішене питання страхування, доплат. Сьогодні йде масове звільнення лікарів. Але в цей час додається 2 мільярди прокуратурі. МВС у нас уже «держава в державі». Створюється абсолютно поліцейська держава, а не соціальна», – зазначила Геращенко.

«Цей бюджет не може бути прийнятий», – наголосила вона.

В той же час Геращенко прогнозує, що деякі інші фракції готові будуть дати голоси за цей проєкт бюджету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.