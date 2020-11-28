  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У проєкті бюджету уряд «забув» про пандемію – Геращенко

    • Розсилка
    У проєкті бюджету уряд збільшив видатки на правоохоронні органи - У проєкті бюджету уряд «забув» про пандемію – Геращенко
    У проєкті бюджету уряд збільшив видатки на правоохоронні органи
    Фото з відкритих джерел

    «Європейська солідарність» вважає, що бюджет в такому вигляді неприйнятний

    Уряд Зеленського пропонує парламенту незбалансований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків. Водночас урядовці знову хочуть збільшити фінансування силовиків. Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко по завершенні наради лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради. 

    «В умовах пандемії немає бачення, яким буде фонд по боротьбі з Covid на 2021 рік, знову немає підтримки лікарів, не вирішене питання страхування, доплат. Сьогодні йде масове звільнення лікарів. Але в цей час додається 2 мільярди прокуратурі. МВС у нас уже «держава в державі». Створюється абсолютно поліцейська держава, а не соціальна», – зазначила Геращенко.

    «Цей бюджет не може бути прийнятий», – наголосила вона. 

    В той же час Геращенко прогнозує, що деякі інші фракції готові будуть дати голоси за цей проєкт бюджету.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

    Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

    Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

     Читайте також: Видаткова частина проєкту держбюджету: кому додали, а у кого забрали кошти
    Теги: Кабмін Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко Держбюджет фінансування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies