Дві області та столиця лідирують за кількістю хворих на коронавірус



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За останню добу зафіксовано 15 летальних випадків

За минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники

За останню добу найбільше нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксовано у Львівській і Волинській областях, а також у місті Києві.

Про це на брифінгу 4 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків зареєстрована у Львівській – 176, місті Києві – 118 та Волинській області – 92», – сказав він.

За його словами, за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Міністр повідомив, що за останню добу зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 597 пацієнтів.

Також Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 29 тис. 736 тестувань, з них 11 тис. 825 досліджень методом ПЛР, а також 17 тис. 911 – методом ІФА.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.