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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу

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    <p>На ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу</p> - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу

    На ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу

    Лідером на захворювання залишається Львівщина – 176 нових випадків

    Станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      46763
    • Хворіють
      24993
    • Одужали
      20558
    • Померли
      1212

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

    За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

    Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб. 

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