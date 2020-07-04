Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу



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На ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу

Лідером на захворювання залишається Львівщина – 176 нових випадків

Станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

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