У супутниці сина Дональда Трампа виявили коронавірус



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Кібмерлі Гілфойл отримала позитивну реакцію під час тестування на коронавірус

Супутниця сина президента почувається добре, хвороба протікає безсимптомно

Супутниця Дональда Трампа-молодшого, яка також є топ-фандрайзером виборчої кампанії нинішнього президента США, Кібмерлі Гілфойл, отримала позитивну реакцію під час тестування на коронавірус.

Про це повідомляє CNN із посиланням на головного адміністратора комітету Серхіо Гора.

«Після того, як текст показав позитивну реакцію, Кімберлі була негайно ізольована, щоби обмежити будь-яке поширення (коронавірусу)»,- зауважив Гор.

Він також повідомив, що супутниця сина президента почувається добре, хвороба протікає безсимптомно. Пізніше вона буде знову перевірена для того, щоби підтвердити діагноз.

У якості запобіжних заходів для Гілфойл скасована участь у наступних подіях президентської кампанії. Сам Дональд Трамп-молодший теж пройшов тестування, однак перевірка не підтвердила захворювання. Він також самоізолюється.

Сполучені Штати залишаються першою країною у світі за кількістю людей, у яких підтверджено захворювання на Covid-19. За останніми даними, у США заразилося коронавірусом 2,793 мільйона хворих, з яких 129,4 тисячі померли, 790,4 одужали.

Як повідомлялося, у США кількість виявлених випадків зараження коронавірусом за добу знову перевищила попередній рекорд. За добу в США зафіксовано 57 497 випадків зараження коронавірусом.