Всесвітня організація охорони здоров’я шокувала заявою щодо небезпеки коронавірусу



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У ВООЗ закликали не припиняти боротися проти коронавірусу

Багато країн вже відмовилися від карантинних заходів, запроваджених у боротьбі з епідемією коронавірусу

У ВООЗ закликали країни відмовитися від марних ілюзій про перемогу над китайською хворобою і продовжувати боротися з небезпечним вірусом.

«Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть. Реальна ситуація (у різних країнах) не бреше», – сказав директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає Reuters.

Багато країн вже відмовилися від карантинних заходів, запроваджених у боротьбі з епідемією коронавірус. Так, в суботу з 6:00 ранку за британським часом в Англії паби і ресторани зможуть почати приймати відвідувачів. Також на вихідних в Сполученому Королівстві запрацюють перукарні, кінотеатри та релігійні об’єкти.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи в кінці травня, скасувавши заборону на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті та дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

Нагадаємо, 3 липня число випадків зараження на коронавірус у світі перевищило 11 мільйонів. Серед всіх заражених померли понад 526,586 осіб, а вилікувалися – 6,217,656.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).