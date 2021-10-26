Експерт назвав термін, коли Covid-19 в Україні вийде на плато

Ковтонюк радить вводити жорсткі обмеження, не чекаючи «червоної» зони

Україна вийде на плато захворюваності коронавірусом у середині листопада. Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016–2019 роках Павло Ковтонюк.

«Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в «червоні» зони», – вважає Ковтонюк.

Він вважає, що українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю Covid-19.

«Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо», – повідомив експерт.

Він вважає, що влада повинна вводити обмеження в регіонах і не чекати піку епідемії.

«Я раджу представникам місцевої влади раніше вводити обмеження «червоної» зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події», – резюмував Ковтонюк.

Зазначимо, що в Україні за останню добу підтвердили 14,6 тис. нових Covid-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Нагадаємо, у разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.