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    Експерт назвав термін, коли Covid-19 в Україні вийде на плато

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    Медик закликає українців вакцинуватися - Експерт назвав термін, коли Covid-19 в Україні вийде на плато
    Медик закликає українців вакцинуватися
    Фото з відкритих джерел

    Ковтонюк радить вводити жорсткі обмеження, не чекаючи «червоної» зони

    Україна вийде на плато захворюваності коронавірусом у середині листопада. Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016–2019 роках Павло Ковтонюк.

    «Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в «червоні» зони», – вважає Ковтонюк.

    Він вважає, що українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю Covid-19.

    «Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо», – повідомив експерт.

    Він вважає, що влада повинна вводити обмеження в регіонах і не чекати піку епідемії.

    «Я раджу представникам місцевої влади раніше вводити обмеження «червоної» зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події», – резюмував Ковтонюк.

    Зазначимо, що в Україні за останню добу підтвердили 14,6 тис. нових Covid-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.

    Нагадаємо, у разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

    Читайте також: Павло Ковтонюк: З тими, хто уникає щеплення, потрібно діяти жорсткіше
    Теги: лікарня Павло Ковтонюк коронавірус
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    Експерт назвав термін, коли Covid-19 в Україні вийде на плато