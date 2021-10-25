У Рівному чоловік із Covid-19 помер на порозі лікарні

Чоловік спочатку потрапив до іншої лікарні із діагнозом «біла гарячка»

У місті Рівне 57-річний пацієнт із Covid-19 помер на порозі міської лікарні. Про це повідомив заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, пише «Рівне медіа».

За його словами, чоловік був у вкрай важкому стані та потребував негайної госпіталізації до реанімації. До обласного центру психічного здоров'я той потрапив з діагнозом алкогольний делірій («біла гарячка» – ред.).

У закладі, де він перебував, у чоловіка виявили Covid-19, діагностували двобічну полісегментарну пневмонію, дихальну недостатність, знижену сатурацію, тому було погоджено везти цього пацієнта у реанімаційне відділення центральної міської лікарні.

«Пацієнта поклали у карету «швидкої», підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг до приймального відділення, коли в нього зупинилось серце і він помер. Про подію повідомили поліцію», – додав Олег Ушкевич.

Рівненська область з 26 жовтня переходять до «червоної» зони карантину.

Станом на 24 жовтня, за офіційними даними, в області є 8 913 людей з підтвердженим діагнозом Covid-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 72,8%. Хворі з Covid-19 отримують медичну допомогу в 16-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 1837 ліжок.

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