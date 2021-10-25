Натовпи в центрах вакцинації можуть погіршити ситуацію

Влада тотально провалила інформаційну кампанію за вакцинацію

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Я выступаю за вакцинацию. Естественно, сам вакцинирован, уже дважды. Постоянно стараюсь отслеживать научные публикации на тему ковида. И должен отметить, что теперешняя массовая (если не сказать «истеричная») вакцинация уже на фоне очередной волны заболеваемости (20-22 тысячи за сутки – но, боюсь, это ещё не пик), – неоднозначная штука.

Толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт и «масочный нигилизм» (от «ой, забыл» до принципиального протестного) приведёт к тому, что сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины. То есть, вроде бы привиты – но достаточного титра антител нет.

И это добавится к аргументам «антиваксов» о неэффективности вакцинации как таковой. Да, это будет манипуляцией – но в то же время фактом: ведь вакцину получили? Получили.

Заболели? Заболели. Мало кто дальше будет разбираться.

И это снова подтверждает очевидное: власть абсолютно, тотально, эпично провалила этот, как они любят называть, «кейс».

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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