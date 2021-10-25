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    Думки вголос

    Натовпи в центрах вакцинації можуть погіршити ситуацію

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці лише зараз побігли вакцинуватися, хоча вакцина була вже майже півроку - Натовпи в центрах вакцинації можуть погіршити ситуацію
    Українці лише зараз побігли вакцинуватися, хоча вакцина була вже майже півроку
    ілюстрація з відкритих джерел

    Влада тотально провалила інформаційну кампанію за вакцинацію

    Мовою оригіналу

    Я выступаю за вакцинацию. Естественно, сам вакцинирован, уже дважды. Постоянно стараюсь отслеживать научные публикации на тему ковида. И должен отметить, что теперешняя массовая (если не сказать «истеричная») вакцинация уже на фоне очередной волны заболеваемости (20-22 тысячи за сутки – но, боюсь, это ещё не пик), – неоднозначная штука.

    Толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт и «масочный нигилизм» (от «ой, забыл» до принципиального протестного) приведёт к тому, что сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины. То есть, вроде бы привиты – но достаточного титра антител нет.

    И это добавится к аргументам «антиваксов» о неэффективности вакцинации как таковой. Да, это будет манипуляцией – но в то же время фактом: ведь вакцину получили? Получили.

    Заболели? Заболели. Мало кто дальше будет разбираться.

    И это снова подтверждает очевидное: власть абсолютно, тотально, эпично провалила этот, как они любят называть, «кейс».

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: громадський транспорт українці вакцинація коронавірус
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    Натовпи в центрах вакцинації можуть погіршити ситуацію