У лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні

В області, де цього тижня мають відбутися довибори у Раду, склалась критична ситуація у covid-лікарнях

Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із Covid-19 лишилося на кілька годин. Про це сьогодні повідомила пресслужба Чернігівської міськради, яка посилається на заяву очільника однієї з лікарень Валентина Кухаря.

«На сьогоднішній день у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на Covid-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. І невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. Ця хвиля ковіду у порівнянні з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах», – сказав Кухар.

За його словами, наразі проблему вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів. За інформацією міськради, два заводи-постачальники зупинили виробництво через плановий ремонт.

Ситуація погіршується тим, що наразі переважна більшість пацієнтів, які потрапляють до шпиталю, потребують кисневої підтримки. Згідно з інформацією мерії, у чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом Covid-19, з них на кисневій підтримці – 218 людей, на ШВЛ – 9 пацієнтів.

Крім того, запасів кисню в лікарнях, які опікуються лікуванням хворих на коронавірус жителів Херсонської області, вистачить лише на три дні, заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко.

В Херсонській області критична ситуація з медичним киснем

«Наразі дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає», – заявив Якименко під час брифінгу.

Він зазначив, що в області за добу використовують майже 15 тонн медичного кисню.

Минулого тижня стало відомо, що в Україні припинили роботу два основних виробники кисню.

До слова, у Херсонській області цієї неділі, 31 жовтня, мають відбутися довибори у Верховну Раду.

Раніше директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

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