МОЗ назвав «кусючі» штрафи для пасажирів без covid-документів

Поліція посилила перевірки на автовокзалах і в автобусах

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у понеділок, 25 жовтня.

«Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на Covid-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни до постанови №1236 внесли під час засідання Кабінету міністрів 20 жовтня.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Також перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів. Під час перевезень у залізничному та автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

«Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень», – наголосили в МОЗ.

Крім того, згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.