Експерти склали рейтинг продуктів, які можуть заміняти цукор



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На допомогу ласунам приходять солодкі натуральні продукти: мед, сухофрукти і диня

У вівторок, 14 липня, о 10:00 на «Інтері» вийде випуск «Корисної програми», присвячений рейтингу натуральних цукрозамінників. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, які продукти з легкістю замінять рафінований цукор і при цьому допоможуть залишитися молодими, стрункими і красивими.

Ні для кого не секрет, що надмірне вживання рафінованого цукру згубно позначається на здоров'ї людини: порушується обмін речовин, псуються зуби, слабшає імунітет. Але навіть страх ожиріння не дозволяє ласунам відмовитися від шкідливого продукту. Що ж робити? Чим замінити цукор? На допомогу приходять солодкі натуральні продукти: мед, сухофрукти і диня.

«Ці солодощі мають такий же смак, як і цукор, але значно корисніше для здоров'я, - каже лікар-ендокринолог Олена Михайленко. - Мед, наприклад, містить в собі мало не всі корисні речовини з таблиці Менделєєва, а також вітаміни і мінерали. Він є сильним природним імуностимулятором, знижує запальні процеси, має антимікробні та поживні властивості - білки, жири, вуглеводи, ферменти в складі меду повністю засвоюються організмом. Сухофрукти, в свою чергу, багаті калієм, кальцієм, натрієм, залізом, магнієм і фосфором. Вони містять клітковину і органічні кислоти. Саме тому вживання сушених плодів допомагає нормалізувати роботу кишечника і вивести токсини з організму. А соковита, солодка і дієтична диня - легендарний продукт для схуднення. У ній міститься всього 33 ккал на 100 г і тільки 8 г чистого цукру. Замініть цукор в своєму раціоні на ці продукти і будьте здорові!»

Який з перерахованих продуктів самий поживний і корисний? На що звертати увагу при їх виборі? Як правильно зберігати і що можна приготувати з натуральних замінників цукру, дивіться завтра, 14 липня, о 10:00 в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер». Зоряні гості випуску - співачка Солоха, телеведучі Світлана Вольнова та В'ячеслав Соломка.

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші спецвипуски «Корисної програми».

У середу, 15 липня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 кращих продуктів проти варикозу.

Варикозне розширення вен - хвороба, від якої страждають і чоловіки, і жінки. Крім медикаментозного або хірургічного лікування, це захворювання вимагає певних правил харчування. Включіть у свій раціон яловичину, грейпфрут і кальмари - ці продукти корисні для здоров'я судин. Чим яловичина відрізняється від свинини або баранини? На що варто звертати увагу при покупці червоного м'яса? Як позбутися від гіркоти грейпфрута? Як швидко почистити і розібрати тушку кальмара і які оригінальні страви можна з нього приготувати? У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати і зберігати ці продукти, а також - чим вони корисні при варикозі.

У четвер, 16 липня, о 10:00 на «Інтері» - рейтинг продуктів проти випадіння волосся.

Волосся - це прикраса кожної жінки! Прискорити ріст волосся і зупинити їх випадання можна, збалансувавши своє харчування. Для росту і сили волосся потрібні білок, залізо і амінокислоти. Де їх можна знайти? Щоб надовго зберегти здоров'я і красу волосся, потрібно їсти квасолю і лосось, а також пити кефір. Як ці продукти впливають на організм? Покращують вони травлення? Чим корисні бобові? У чому особливість різних сортів квасолі? Чим магазинний кефір відрізняється від домашнього кислого молока? З якими продуктами краще вживати червону рибу? І як вибрати якісні продукти, корисні для здоров'я? Про це глядачі дізнаються в спецвипуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер».

У п'ятницю, 17 липня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде спецвипуск «Корисної програми», присвячений ТОП-3 продуктів для поліпшення кровообігу.

Кровообіг грає важливу роль в нашому житті, відповідаючи за транспортування кисню і поживних речовин до всіх органів. Зниження кровообігу викликає м'язові спазми, оніміння, похолодання кінцівок і травні розлади. Однак існують продукти харчування, які допомагають уникнути неприємних симптомів. До них відносяться помідори, імбир і сливи. Як і з чим правильно їх вживати, щоб зміцнити своє здоров'я? На що звернути увагу, щоб вибрати тільки якісний продукт? Відповіді шукайте в спецвипуску «Корисної програми» на «Інтері».

А в суботу 18 липня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 кращих продуктів проти депресії.

Апельсин, банан і шоколад ... Ці продукти допомагають мозку боротися з тугою і смутком, вважають експерти ток-шоу. Чим вони корисні? Як впливають на настрій? Чи можна їсти банани і не товстіти? Як акуратно і швидко почистити апельсин і в чому користь апельсинової шкірки? За якими ознаками можна відрізнити якісний шоколад від підробки? І які незвичайні страви з цих продуктів піднімуть нам настрій? Смачні рецепти та професійні поради - в спеціальному випуску від «Корисної програми» на телеканалі «Інтер».

