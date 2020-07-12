У добровольців були проблеми. Росія заявила про завершення випробовувань першої у світі коронавірусної вакцини



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Добровольці довго перебували в ізоляції, були обмежені в контактах із зовнішнім світом

Подальший план розробки вакцини вже визначається стратегією розробника, зокрема складністю епідеміологічної ситуації

У Росії завершилися випробування першої в світі вакцини від коронавируса, повідомив директор Інституту трансляційної медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов.

«Сеченовський університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі вакцини від коронавірусу», – повідомив він.

У бесіді з агентством директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Сеченовського університету Олександр Лукашев повідомив, що завданням цього етапу дослідження було продемонструвати безпечність вакцини для здоров’я людини, що і було зроблено.

Тарасов пояснив, що добровольці довго перебували в ізоляції, були обмежені в контактах із зовнішнім світом ще до початку випробувань, щоб виключити зараження коронавірусом.

За його словами, тривала ізоляція вплинула на психологічний стан добровольців, в ході дослідження виникали конфліктні ситуації, зросло емоційне напруження. У зв’язку з цим до роботи були підключені психологи, щоб знизити напруженість що виникла.

Подальший план розробки вакцини вже визначається стратегією розробника, зокрема складністю епідеміологічної ситуації з вірусом і можливістю масштабування виробництва, заявив Лукашев.

Раніше Тарасов повідомив, що препарат проти коронавірусу вдає із себе рекомбінантну аденовірусну вакцину, яка, по суті, є неживою і створена штучно. За його словами, фактично, вона не містила в собі частин коронавірусу. «Принцип її дії такий, що вона повинна викликати імунітет, імунну відповідь, схожу з імунною відповіддю, яка виникає на коронавірус», – сказав учений.

Нагадаємо, в Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я зупиняє випробування трьох ліків від коронавірусу.

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