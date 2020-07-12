  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У добровольців були проблеми. Росія заявила про завершення випробовувань першої у світі коронавірусної вакцини

    • Розсилка
    Добровольці довго перебували в ізоляції, були обмежені в контактах із зовнішнім світом&nbsp; - У добровольців були проблеми. Росія заявила про завершення випробовувань першої у світі коронавірусної вакцини
    Добровольці довго перебували в ізоляції, були обмежені в контактах із зовнішнім світом 

    Подальший план розробки вакцини вже визначається стратегією розробника, зокрема складністю епідеміологічної ситуації

    У Росії завершилися випробування першої в світі вакцини від коронавируса, повідомив директор Інституту трансляційної медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов.

    «Сеченовський університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі вакцини від коронавірусу», – повідомив він.

    У бесіді з агентством директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Сеченовського університету Олександр Лукашев повідомив, що завданням цього етапу дослідження було продемонструвати безпечність вакцини для здоров’я людини, що і було зроблено.

    Тарасов пояснив, що добровольці довго перебували в ізоляції, були обмежені в контактах із зовнішнім світом ще до початку випробувань, щоб виключити зараження коронавірусом.

    За його словами, тривала ізоляція вплинула на психологічний стан добровольців, в ході дослідження виникали конфліктні ситуації, зросло емоційне напруження. У зв’язку з цим до роботи були підключені психологи, щоб знизити напруженість що виникла.

    Подальший план розробки вакцини вже визначається стратегією розробника, зокрема складністю епідеміологічної ситуації з вірусом і можливістю масштабування виробництва, заявив Лукашев.

    Раніше Тарасов повідомив, що препарат проти коронавірусу вдає із себе рекомбінантну аденовірусну вакцину, яка, по суті, є неживою і створена штучно. За його словами, фактично, вона не містила в собі частин коронавірусу. «Принцип її дії такий, що вона повинна викликати імунітет, імунну відповідь, схожу з імунною відповіддю, яка виникає на коронавірус», – сказав учений.

    Нагадаємо, в Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19.

    Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я зупиняє випробування трьох ліків від коронавірусу.

    Читайте також:
    Гонитва за вакциною. Хто першим врятує світ від Covid-19

     

    Росія добровольці імунітет коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ