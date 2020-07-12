Вчені спростували теорію про тривалий імунітет до коронавірусу



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Через три місяці сильний імунітет до коронавірусу зберігається всього у 17% пацієнтів

Спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації в різних країнах

Імунітет до коронавірус у людей, які перенесли захворювання, різко знижується всього за три місяці.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Королівського коледжу Лондона.

За словами фахівців, найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів. Вчені відзначають, що у 60% на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього у 17% пацієнтів.

Дослідники також розповіли, що за три місяці кількість антитіл в крові у багатьох випробовуваних падало до незначних значень, а у деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету. Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації в різних країнах.

Раніше вчені з Інституту вірусології Вуханя виявили, що у перехворілих коронавірусом пацієнтів з'явилися тривалі збої імунітету.

До слова, гонконгський вчений Габріель Леунг заявив, що у штамі коронавірусу відбулася мутація і заразність Covid-19 збільшилася на 30%

Нагадаємо, майже у 90% осіб, що перехворіли на коронавірус спостерігається ряд симптомів, супутніх захворювань, навіть через два місяці після одужання. Фахівці назвали результати дослідження «вкрай тривожними».

Як повідомлялося, Вірусолог після втечі з Китаю розповіла про «приховування правди» щодо коронавірусу.

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