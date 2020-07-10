У Києві закрили чотири нічних клуби за порушення карантину



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Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох нічних клубів

У столиці на 107 закладів склали протоколи

Тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

«Хочу повідомити, що в столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи. Патрулі, до складу яких входять співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції та Муніципальної охорони, перевіряють ресторани, торговельні центри та магазини, столичні ринки. Тільки за останніх кілька днів перевірили загалом понад 430 об’єктів. Склали 107 протоколів. Тобто, кожен четвертий заклад у місті – порушує правила. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох нічних клубів. Бо вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22-ої години. Перевірки триватимуть і надалі», - підкреслив міський голова Києва.

Він нагадав, що на початку цього тижня комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22-ої години.

«Але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів! Динаміка розповсюдження хвороби в нас – невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у столиці на коронавірус вже захворіло майже 6 тисяч осіб. За минулу добу в Києві зафіксували 118 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі і у чотирьох медиків.