Електронний рецепт на антибіотики: Ляшко пояснив рішення уряду

Антибіотики можна придбати тільки за рецептом з 1 серпня

Очільник Міністерства охорони здоров’я звернув увагу на зростання стійкості до антибіотиків

Запровадження електронного рецепта на антибіотики з 1 серпня є вимогою часу та ситуації. Система охорони здоров'я намагається модернізуватись навіть під час війни. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «РБК-Україна».

Міністр зазначив, що його відомство продовжує закуповувати обладнання, яке дозволяє виявляти чутливість до антибіотиків широкого спектра. Одним із головних питань зараз є зростання стійкості до антибіотиків. Наразі через збільшення кількості випадків, коли фіксується стійкість до антибіотиків, медикам часто важко підібрати препарат для лікування інфікування. Це одна з причин, чому було запроваджено електронний рецепт.

Ляшко наголосив, що зростання стійкості до антибіотиків – це одне з глобальних, пріоритетних питань.

«Якщо хтось вважає це якимись незручностями, то варто подивитися на ситуацію в хірургічних і травматологічних відділеннях, поспілкуватися з лікарями, вони пояснять, наскільки гострою є проблема антибіотикорезистентності», – сказав він.

Також міністр сказав, що з війною завжди приходять епідемії, спалахи різноманітних захворювань. Може виникнути низка спалахів інфекційних хвороб як кишкової групи, так і респіраторних.

Ляшко також повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено 906 медичних закладів. 123 з них – зруйновані практично повністю. При цьому, якщо медичний заклад опинився на окупованій росіянами території, МОЗ продовжує його фінансувати, виплачуючи зарплати працівникам.

Нагадаємо, українці із 1 серпня зможуть придбати антибіотики у будь-якій аптеці, однак лише за рецептом – електронним або паперовим. Виписувати рецепти зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів.