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Як отримати антибіотики за електронним рецептом: пояснення МОЗ

Надія Карбунар
Вчора, 17:11 glavcom.ua
Як отримати антибіотики за електронним рецептом: пояснення МОЗ
Із 1 серпня антибіотики в аптеках тільки за рецептом
фото з відкритих джерел

В Україні запроваджують електронні рецепти на деякі препарати

Із 1 серпня українці зможуть придбати антибіотики в аптеках тільки за рецептом. У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, норма щодо продажу цих препаратів лише за призначенням лікаря в Україні не є новою, з серпня лише додається цифровий інструмент – електронний рецепт.

Рішення є частиною євроінтеграційних процесів України, адже в багатьох країн світу відпуск антибіотиків відбувається саме за рецептом, наголосила заступниця Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

За словами Марії Карчевич, виписати електронний рецепт зможе не тільки сімейний, а й будь-який лікар відповідної спеціальності за місцем перебування. Також рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, що особливо актуально для переселенців.

Заступниця очільника МОЗу також розповіла, що МОЗ передбачило певний перехідний період, коли діятиме і паперовий, і електронний рецепт.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами.

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