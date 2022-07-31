Продаж антибіотиків із 1 серпня: МОЗ пояснив зміни

Лікар у рецепті вказуватиме діючу речовину, дозування та тривалість лікування

Українці із 1 серпня зможуть придбати антибіотики у будь-якій аптеці, однак лише за рецептом – електронним або паперовим. Про це нагадала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

«Достатньо надати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт. Придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я.

Лікар у рецепті вказуватиме діючу речовину, дозування та тривалість лікування. Пацієнт же зможе вирішити, препарат якого виробника купувати. Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків та розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

За словами Марії Карчевич, виписати електронний рецепт зможе не тільки сімейний, а й будь-який лікар відповідної спеціальності за місцем перебування. Також рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, що особливо актуально для переселенців. Також МОЗ передбачив певний перехідний період, коли діятиме і паперовий, і електронний рецепт.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами.