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Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати
Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці
фото з відкритих джерел

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці

Із 1 серпня українці можуть придбати антибіотики в аптеках тільки за рецептом. Виписувати їх зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

«Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт», – сказала Марія Карчевич.

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише надати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт. Придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами.

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