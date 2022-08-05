Антибіотики за рецептом: які лікарі будуть їх виписувати

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці

Із 1 серпня українці можуть придбати антибіотики в аптеках тільки за рецептом. Виписувати їх зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

«Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт», – сказала Марія Карчевич.

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише надати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт. Придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами.