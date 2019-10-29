Facebook запустила новий інструмент для відстеження стану здоров’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні додаток «Профілактичне здоров’я» доступний користувачам Facebook лише в США

Отримати персональні нагадування про медичні тести та вакцини можна буде завдяки додатку «Профілактичне здоров’я»

Користувачі Facebook зможуть отримати персональні нагадування про медичні тести та вакцини завдяки інструменту «Профілактичне здоров’я».

Як пише The Verge, на основі даних про вік та стать користувачів, додаток «Профілактичне здоров’я» пропонує перелік профілактичних оглядів. Таким чином, люди знатимуть, які види медичних тестів є доступними, та зможуть запланувати нагадування для свого обстеження.

Також додаток пропонує перелік медичних центрів, де можна отримати ту чи іншу послугу.

Як розповідає керівник відділу досліджень у сфері охорони здоров’я Facebook Фредді Абноусі, особиста інформація користувачів не розповсюджується для третіх осіб, тобто, медичних центрів чи страхових компаній. Задля покращення функціоналу обмежена група розробників отримуватиме певну інформацію про вподобання користувачів.

Поки що додаток «Профілактичне здоров’я» доступний користувачам Facebook лише в США. Окрім основної, англомовної версії, компанія обіцяє запустити іспанську приблизно через тиждень.

Нагадаємо, що Facebook вже вдруге запускає додаток пов’язаний із темою здоров’я. Раніше компанія створила функцію донорства крові, яка допомагає медичним центрам впоратися із постійною нестачею запасів крові.

Раніше MediaSapiens писав, що Facebook придумала технологію для обходу системи розпізнавання облич.

Нагадаємо, Цукерберг показав, як виглядає нове фейсбук-вікно «Новини» (ВІДЕО).

Facebook видалила 50 акаунтів в Instagram, пов’язаних із російською «фабрикою тролів».

Історія Facebook, Китай і цензура в інтернеті: за що критикували Цукерберга після його промови.