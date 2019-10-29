  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві вже третій випадок дифтерії

    • Розсилка
    Чоловіка з підозрою на дифтерію доставлено в Олександрівську лікарню Києва - У Києві вже третій випадок дифтерії
    Чоловіка з підозрою на дифтерію доставлено в Олександрівську лікарню Києва

    У столичну лікарню із симптомами дифтерії доставлено чоловіка

    У Києві зафіксовано третій випадок захворювання на дифтерію. Із симптомами цієї хвороби увечері в понеділок, 28 жовтня, в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставлено чоловіка.

    Про це повідомляє ТСН.

    Раніше у Києві було зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.

    Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва.

    9-річний хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Нині його госпіталізували до Київської міської дитячої інфекційної лікарні. Стан хворої дитини – стабільний.

    За попередніми даними, він мав контакт із 45 людьми. Наразі клас, де навчається дитина, закритий на карантин, у приміщенні провели дезінфекцію. Санітарні служби також провели спеціальну обробку всього ліцею.

    Другий випадок дифтерії у Києві - це 33-річна жінка, мешканка Дніпровського району. Вона 26 жовтня була доправлена до Олександрівської клінічної міської лікарні у важкому стані. Аби її врятувати, їй увели всю сироватку, яка була в столиці.

    «Їй ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали у всіх лікарнях», - каже радниця міністра охорони здоров’я Ольга Голубовська.

    Жінка має трьох дітей. У них узяли мазки для з'ясування, чи не інфіковані дифтерією і вони. Також додаткове обстеження будуть проходити родичі, з якими контактувала жінка. Результати досліджень лікарі обіцяють оприлюднити 29 жовтня. 

    Як повідомлялося, наразі у Києві є 120 тисяч доз вакцини від дифтерії.

    Раніше в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

    23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

    Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.

    здоров'я Київ лікарня хвороби кияни жінка чоловік вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ