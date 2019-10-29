У Києві вже третій випадок дифтерії
У столичну лікарню із симптомами дифтерії доставлено чоловіка
У Києві зафіксовано третій випадок захворювання на дифтерію. Із симптомами цієї хвороби увечері в понеділок, 28 жовтня, в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставлено чоловіка.
Про це повідомляє ТСН.
Раніше у Києві було зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.
Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва.
9-річний хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Нині його госпіталізували до Київської міської дитячої інфекційної лікарні. Стан хворої дитини – стабільний.
За попередніми даними, він мав контакт із 45 людьми. Наразі клас, де навчається дитина, закритий на карантин, у приміщенні провели дезінфекцію. Санітарні служби також провели спеціальну обробку всього ліцею.
Другий випадок дифтерії у Києві - це 33-річна жінка, мешканка Дніпровського району. Вона 26 жовтня була доправлена до Олександрівської клінічної міської лікарні у важкому стані. Аби її врятувати, їй увели всю сироватку, яка була в столиці.
«Їй ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали у всіх лікарнях», - каже радниця міністра охорони здоров’я Ольга Голубовська.
Жінка має трьох дітей. У них узяли мазки для з'ясування, чи не інфіковані дифтерією і вони. Також додаткове обстеження будуть проходити родичі, з якими контактувала жінка. Результати досліджень лікарі обіцяють оприлюднити 29 жовтня.
Як повідомлялося, наразі у Києві є 120 тисяч доз вакцини від дифтерії.
Раніше в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.
23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.
Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.