У Києві вже третій випадок дифтерії



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Чоловіка з підозрою на дифтерію доставлено в Олександрівську лікарню Києва

У столичну лікарню із симптомами дифтерії доставлено чоловіка

У Києві зафіксовано третій випадок захворювання на дифтерію. Із симптомами цієї хвороби увечері в понеділок, 28 жовтня, в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставлено чоловіка.

Про це повідомляє ТСН.

Раніше у Києві було зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.

Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва.

9-річний хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Нині його госпіталізували до Київської міської дитячої інфекційної лікарні. Стан хворої дитини – стабільний.

За попередніми даними, він мав контакт із 45 людьми. Наразі клас, де навчається дитина, закритий на карантин, у приміщенні провели дезінфекцію. Санітарні служби також провели спеціальну обробку всього ліцею.

Другий випадок дифтерії у Києві - це 33-річна жінка, мешканка Дніпровського району. Вона 26 жовтня була доправлена до Олександрівської клінічної міської лікарні у важкому стані. Аби її врятувати, їй увели всю сироватку, яка була в столиці.

«Їй ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали у всіх лікарнях», - каже радниця міністра охорони здоров’я Ольга Голубовська.

Жінка має трьох дітей. У них узяли мазки для з'ясування, чи не інфіковані дифтерією і вони. Також додаткове обстеження будуть проходити родичі, з якими контактувала жінка. Результати досліджень лікарі обіцяють оприлюднити 29 жовтня.

Як повідомлялося, наразі у Києві є 120 тисяч доз вакцини від дифтерії.

Раніше в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.