Як вберегтися від дифтерії, грипу та кору і запобігти їх наслідкам



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Мешканцям Вінницької області нагадали про заходи безпеки під час спалаху інфекційних захворювань

Дифтерія – небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Найбільш характерними ускладненнями дифтерії є:

з боку серцево-судинної системи (міокардит). При токсичній дифтерії зіву масивне запалення може призвести до розвитку гострої серцево-судинної недостатності внаслідок крововиливу в наднирники.

ураження нервової системи: неврити та периферичні паралічі. Ранні виникають на 2-му тижні хвороби. Найчастіше виникає параліч м’якого піднебіння. Голос стає гугнявим, хворий не може задути свічку, що горить, рідка їжа виливається з носа. У рідкісних випадках виникає параліч окорухового нерва: хворі не здатні розрізняти дрібні предмети, не можуть читати.

Пізні паралічі виникають на 4-5-му тижні хвороби. Паралічі кінцівок, гортані, глотки, можливе ураження механізмів іннервації серця. Перераховані симптоми трапляються ізольовано або в різних поєднаннях і можуть загрожувати життю. Перебіг паралічів зазвичай сприятливий, вони зникають через 1-3 місяці з повним відновленням функції мускулатури.

Це справді дуже важка хвороба, тож єдиним захистом від цієї інфекції є специфічна профілактика. Основним засобом лікування дифтерії у дітей і дорослих на сьогодні є протидифтерійна антитоксична сироватка. Чим раніше вона буде введена, тим менше ймовірність появи ускладнень. Призначаються обов’язково антибіотики та симптоматичне лікування.

Випадки захворювання на дифтерію трапляються в усьому світі. Зазвичай, максимальна кількість випадків припадає на осінньо-зимовий період.

Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли.

За останні роки в Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію:

2011 рік – 8 випадків (серед них – 2 дітей),

2012 – 5 (серед них – 1 дитина),

2013 – 6 (серед них – 2 дитини),

2014 – 4 (серед них – 1 дитина),

2015 – 2 (серед них – 1 дитина),

2016 – 4 дорослих (1 – в Івано-франківській області, 1 – в Одеській і 2 – у місті Києві),

2017 - випадків захворювання на дифтерію зареєстровано не було. Летальних випадків за даний період не було.

2018 - 10 випадків ( серед них 2 дітей)

2019 рік – 7 випадків.

На початку року перехворіло 2 осіб. У жовтні 2019 року4 хворих дорослих - на Закарпатті (іноземні студенти медичного університету), у Києві - 9-річний хлопчик.

У Вінницькій області спалах дифтерії був у 1992 – 1997 рр., під час якого захворіли 429 осіб, з них померли 20 осіб.

У подальшому траплялися поодинокі випадки. Останній випадок у Вінницькій області зафіксовано в 2012 році.

Впродовж останніх 7-ми років випадків дифтерії на території області не зареєстровано.

На сьогодні область 100% забезпечена безоплатними та якісними вакцинами для щеплень дітей та дорослих.

Їх закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у провідних виробників світу.

Якість вакцин підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Вакцинація входить до переліку гарантованих послуг первинної медичної допомоги.

На сьогодні вакцинація дітей та дорослих – це єдиний спосіб захиститися від дифтерії.

Для імунізації дітей використовується комбінована вакцина проти кашлюка, дифтерії та правцю, натомість, для імунізації дорослих – дифтерійно-правцевий анатоксин.

Щеплення від дифтерії мають отримувати всі — і діти, і дорослі протягом всього життя, кожні 10 років.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. Згодом проводиться ревакцинація у 18 місяців та у 6 років вакциною АДП. Наступне щеплення у 16 років — вакциною АДП-М.

Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Для прикладу, якщо останнє щеплення проти дифтерії було в 16 років, то наступне потрібно зробити у 26.

Якщо доросла людина не була раніше щеплена або у неї немає записів про щеплення, то для захисту від дифтерії та правця необхідна триразова вакцинація АДП-М.

Для дорослих між першим і другим щепленнями інтервал має бути не менше 30 днів, а між другим і третім - шість місяців.

У Вінницькій області забезпеченість вакциною проти кашлюка, дифтерії, правця (АКДП) для дітей від 0 до 5 років становить 178% від річної потреби.

Вакциною проти дифтерії та правця для підлітків та дорослих (АДП-м) – 167,3% від річної потреби.

Пройти вакцинацію можна у центрах первинної медичної допомоги, де функціонують кабінети щеплення, є достатня кількість вакцини та підготовлений персонал. Вакцинація починається з відвідування сімейного лікаря та визначення показів та протипоказів.

Також щеплення може бути проведене в тимчасових щеплювальних пунктах інших закладів охорони здоров’я та в закладах освіти.

Стосовно проведення щеплень проти кору та грипу, то на сьогодні у Вінницькій області наявні 22800 доз вакцини проти кору, якої достатньо для імунізації всіх дітей, які потребують щеплень у поточному році, а також для дорослих за епідпоказами.

Стосовно вакцинації проти грипу, то щеплення цього захворювання є необов’язковими, а рекомендованими. Саме тому держава не закуповує вакцини для імунізації проти цієї інфекції. Закупівля відбувається коштом місцевого бюджету, коштом підприємств та організацій. Також громадяни мають можливість придбати вакцину в аптечній мережі.

На даний час в Україні зареєстровані та використовуються 2 вакцини проти грипу:

Джісіфлю (Корея) - орієнтовна ціна близько 270 грн.

Ваксі грип (Франція) – орієнтовна ціна приблизно 300 грн.

За оперативною інформацією, вищезазначені вакцини можна придбати в аптечних закладах

«Техмедсервіс» та в аптечній мережі «Конекс», Вінницькій міській муніціпальній аптеці.

З метою запобігання епідемічного поширення грипу та ГРВІ, мінімізації наслідків поширення вірусу грипу серед населення, зниження рівня захворюваності на грип, ГРВІ та їх ускладнення, з 2016 року в місті Вінниці діє міська програма «Стоп грип», відповідно до якої кожен мешканець Вінницької об’єднаної територіальної громади може вакцинуватись від грипу з пільговою знижкою.

Відповідно до програми, діти з інвалідністю, а також діти, позбавлені батьківського піклування та діти сироти щеплюються безкоштовно. Усі інші мешканці можуть придбати вакцину від грипу за 50% вартості.