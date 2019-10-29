Вчені запропонували протиракову дієту
Дієта з високим вмістом клітковини (харчових волокон) і йогурту була протестована за участю 1,4 мільйона дорослих жителів США
Дієта з високим вмістом клітковини (харчових волокон) і йогурту пов'язана з низьким ризиком розвитку раку легенів. До такого висновку прийшли вчені Медичного центру Університету Вандербільта (США).
Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert !.
Зазначається, що дослідники проаналізували дані, отримані за участю 1,4 мільйона дорослих жителів США.
«Добровольці були розділені на п'ять груп залежно від рівня споживання клітковини і йогурту. Виявилося, що у тих, хто їв багато йогурту і харчових волокон, ризик захворювання раком знижувався на 33 відсотки в порівнянні з групою, де люди не вживали йогурт або клітковину», - йдеться у повідомленні.
Ефект може бути пов'язаний з наявністю пребіотиків - компонентів їжі, що не засвоюються організмом, проте стимулюють ріст корисної мікрофлори в кишечнику.
Зниження ймовірності захворювання спостерігалося у курців, у тому числі колишніх, а також у людей, які ніколи не палили.
Варто відзначити, що зв’язок між дієтою з високим вмістом клітковини і низьким ризиком захворювання на рак був виявлений у чоловіків і жінок різних національностей.
Джерело: Газета.Ru