Фахівець розповіла, як правильно їсти диню



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Можна зробити салат з помідорів, зелені та шматочками дині – дієтолог

Диня – корисна ягода, яка містить дуже багато калію, проте вона має достатньо високий глікемічний індекс, понад 60 одиниць, тому варто дотримуватися певних правил, аби вона приносила тільки користь для організму.

Про це повідомила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі УНН.

«Диня це найкращий десерт, аби він був ще кориснішим потрібно покращити його певні характеристики. Трошки зменшити глікемічний індекс, а це можна зробити якщо ми додамо продуктів, які багаті на клітковину: цитрусові, яблука, помідори. Наприклад, можна зробити салат з помідорів, зелені та шматочками дині, вийде дуже пікантний смак. Також можна поєднати з білками: йогуртом, кисломолочним сиром, а також зі такими сирами, як горгондзола тощо», – сказала Скиталінська.

За її словами, можна зробити салат з ягід, вареним буряком, тобто продуктами, які містять дуже багато пектину, або клітковини, яка понижує глікемічний індекс дині та рівень цукру в крові. Окрім того, дієтолог розповіла з чим диню краще не поєднувати.

«Краще не їсти диню, після тістечка, або чогось солодкого, адже після цього рівень цукру підскочить до небес, не поєднувати з чимось дуже жирним, наприклад морозивом, тому що високий рівень цукру та багато жирного погано впливають на інсулінові рецептори. Цей цукор буде довго триматися в крові і не буде нормально засвоюватися. Окрім того, не можна поєднувати з такою білковою їжею, як м’ясо, риба, тому що у шлунку почнеться процес бродіння», – порадила Скиталінська.

Також, дієтолог, додала, що диня може бути чудовим окремим прийомом їжі, особливо коли людина відчуває, що вона страшенно втомлена. Диня допоможе відновити сили.

Як повідомлялося, на Херсонщині завантажують баржу, яка привезе у Київ 500 тонн кавунів і динь.

Нагадаємо, фахівці з’ясували, що більшість людей не вміють їсти яблука правильно.