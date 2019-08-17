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    Здоров'я

    Фахівці з’ясували, що більшість людей не вміють їсти яблука правильно

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    Фахівці з’ясували, що більшість людей не вміють їсти яблука правильно

    Близько 90% найкорисніших мікроорганізмів-пробіотиків знаходяться в тій частині фрукта, яку ніхто не їсть

    Експерт розповів, як потрібно їсти яблука, щоб отримати від них максимум користі.

    Про це повідомляє Ukrhealth.

    Яблуко – один з найкорисніших фруктів у світі. Його рекомендують їсти дієтологи всього світу, так як воно приносить користь фігурі і здоров’ю.

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    Як найчастіше люди їх їдять? Помили і вкусили, а потім обгризли до кісточок та й викинули залишки. Але чи правильно це?

    Співробітники австралійського Технологічного університету Граца вирішили з’ясувати, як люди їдять цей фрукт. Виявилося, що більша частина людей робить це неправильно – за вищеописаним способом.

    «У яблуці міститься багато корисних елементів, які позитивним чином впливають на шлунково-кишкову систему і організм в цілому. На один грам яблука припадає близько півмільйона корисних бактерій», – пояснює дієтолог Олег Пахомов.

    Дослідники з Австралії з’ясували, що близько 90% найкорисніших мікроорганізмів-пробіотиків знаходяться в тій частині фрукта, яку ніхто не їсть – в серцевині.

    Вчені стверджують: щоб отримувати максимум користі від яблука, потрібно з’їдати його цілковито, разом з недогризком.

    Експерт розвінчала міф про «чудодійні властивості» золотих пірамідок.

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